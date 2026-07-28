У бірюзовому костюмі і з власною книжкою: Карлі Клосс привернула увагу на вулицях Нью-Йорка

Карлі Клосс / © Getty Images

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Папараці заскочили Карлі Клосс, коли вона прогулювалась Нью-Йорком. Для своєї появи модель обрала ефектний костюм насиченого бірюзового відтінку.

Вбрання складалося з приталеного жакета з глибоким V-подібним декольте, який вона одягла на голе тіло, і спідниці-олівця до колін. Костюм із блискучої фактурної тканини чудово підкреслив струнку фігуру і довгі ноги Карлі.

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Карлі Клосс / © Getty Images

Образ вона доповнила молочними мюлями на підборах, лаконічними сережками, золотим годинником і чорними сонцезахисними окулярами. Волосся знаменитість розпустила, зробила легкий макіяж з темно-бежевою помадою і нюдовий манікюр.

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У руках Клосс тримала примірник своєї нової дитячої книжки «Код спагетті».

Нагадаємо, Карлі Клосс у сірому вбранні з декоративними ґудзиками і крокодилячих слінгбеках з’явилася у Нью-Йорку.

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