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- Шоу-бізнес
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У бірюзовому костюмі і з власною книжкою: Карлі Клосс привернула увагу на вулицях Нью-Йорка
33-річна американська модель вийшла в світ у яскравому діловому образі і з примірником своєї нової дитячої книжки.
Папараці заскочили Карлі Клосс, коли вона прогулювалась Нью-Йорком. Для своєї появи модель обрала ефектний костюм насиченого бірюзового відтінку.
Вбрання складалося з приталеного жакета з глибоким V-подібним декольте, який вона одягла на голе тіло, і спідниці-олівця до колін. Костюм із блискучої фактурної тканини чудово підкреслив струнку фігуру і довгі ноги Карлі.
Образ вона доповнила молочними мюлями на підборах, лаконічними сережками, золотим годинником і чорними сонцезахисними окулярами. Волосся знаменитість розпустила, зробила легкий макіяж з темно-бежевою помадою і нюдовий манікюр.
У руках Клосс тримала примірник своєї нової дитячої книжки «Код спагетті».
Нагадаємо, Карлі Клосс у сірому вбранні з декоративними ґудзиками і крокодилячих слінгбеках з’явилася у Нью-Йорку.