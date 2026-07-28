ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

У бірюзовому костюмі і з власною книжкою: Карлі Клосс привернула увагу на вулицях Нью-Йорка

33-річна американська модель вийшла в світ у яскравому діловому образі і з примірником своєї нової дитячої книжки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Getty Images

Папараці заскочили Карлі Клосс, коли вона прогулювалась Нью-Йорком. Для своєї появи модель обрала ефектний костюм насиченого бірюзового відтінку.

Вбрання складалося з приталеного жакета з глибоким V-подібним декольте, який вона одягла на голе тіло, і спідниці-олівця до колін. Костюм із блискучої фактурної тканини чудово підкреслив струнку фігуру і довгі ноги Карлі.

Карлі Клосс / © Getty Images

Карлі Клосс / © Getty Images

Образ вона доповнила молочними мюлями на підборах, лаконічними сережками, золотим годинником і чорними сонцезахисними окулярами. Волосся знаменитість розпустила, зробила легкий макіяж з темно-бежевою помадою і нюдовий манікюр.

У руках Клосс тримала примірник своєї нової дитячої книжки «Код спагетті».

Нагадаємо, Карлі Клосс у сірому вбранні з декоративними ґудзиками і крокодилячих слінгбеках з’явилася у Нью-Йорку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie