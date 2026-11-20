Гантер Шафер / © Getty Images

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Американська модель, акторка та ЛГБТ-активістка Гантер Шафер відвідала фотокол фільму «Той, що біжить по лезу 2099», який відбувся у Реджис-Хаус у Лондоні.

Для своєї появи перед фотографами знаменитість обрала сміливий образ, у якому поєднала яскраві кольори і мінімалістичні деталі. Гантер постала у бірюзовому атласному топі-бра з широкими бретельками і відвертим декольте, яке підкреслило її бюст та оголив живіт.

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Гантер Шафер / © Getty Images

Топ акторка поєднала з білою спідницею міді з низьким посадженням та асиметричним переднім розрізом. Родзинкою спідниці стала яскрава салатова вставка спереду. Аутфіт Шафер доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на підборах.

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Акторка розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на очах, які підкреслила бірюзовими тінями.

Нагадаємо, Гантер Шафер у красивій прозорій сукні з лелітками сяяла на прем’єрі.

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