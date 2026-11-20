- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
У бірюзовому топі-бра з відвертим декольте: Гантер Шафер продемонструвала сміливий образ у Лондоні
Зірка з'явилася на фотоколі у відвертому аутфіті, в якому продемонструвала пишний бюст і плаский живіт.
Американська модель, акторка та ЛГБТ-активістка Гантер Шафер відвідала фотокол фільму «Той, що біжить по лезу 2099», який відбувся у Реджис-Хаус у Лондоні.
Для своєї появи перед фотографами знаменитість обрала сміливий образ, у якому поєднала яскраві кольори і мінімалістичні деталі. Гантер постала у бірюзовому атласному топі-бра з широкими бретельками і відвертим декольте, яке підкреслило її бюст та оголив живіт.
Топ акторка поєднала з білою спідницею міді з низьким посадженням та асиметричним переднім розрізом. Родзинкою спідниці стала яскрава салатова вставка спереду. Аутфіт Шафер доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на підборах.
Акторка розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на очах, які підкреслила бірюзовими тінями.
Нагадаємо, Гантер Шафер у красивій прозорій сукні з лелітками сяяла на прем’єрі.