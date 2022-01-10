У біркенштоках та дутій куртці: Кеті Перрі сходила до супермаркету

У біркенштоках та дутій куртці: Кеті Перрі сходила до супермаркету

Вона одна із тих знаменитостей, які самі ходять по покупки.

Співачка Кеті Перрі потрапила під приціл папараці на вулиці в Лос-Анджелесі за звичайними справами, коли ходила до супермаркету. Зірку сфотографували з візком, коли вона перекладала покупки у багажник свого автомобіля.

Кеті Перрі / Getty Images

На сцені та на екранах телевізорів вбрання Кеті дуже яскраві та смішні, але ось у звичайному житті 37-річна знаменитість була одягнена у непоказний стьобаний пуховик темно-зеленого кольору, светр та трикотажні штани. Взула вона під це вбрання коричневі біркенштоки, а на голову одягла кепку.

Кеті Перрі / Getty Images

Але Перрі не єдина знаменитість, яка сама ходить по покупки, адже неодноразово в супермаркеті помічали Софію Вергару, моделей Кендал Дженер і Гейлі Бібер.

Софія Вергара / Getty Images

Кендал Дженнер і Гейлі Бібер / Getty Images

Також на ринок у Каліфорнії сама ходить і акторка Дженніфер Гарнер.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

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