У бірюзовій сукні та червоних чоботях: ефектна Аманда Голден на вулицях Лондона

У бірюзовій сукні та червоних чоботях: ефектна Аманда Голден на вулицях Лондона

50-річна теле і радіоведуча Аманда Голден була заскочена папараці в Лондоні.

Зірка залишала студію Global Radio, де працює та продемонструвала новий ефектний аутфіт. На Аманді була сукня міді від бренду Suzannah London, бренд, який любить герцогиня Кембриджська Кетрін.

Вбрання насиченого бірюзового відтінку з ґудзиками, поясом на талії, довгими рукавами і струмливою спідницею. Голден чудово поєднувала її з вишнево-червоними чоботями зі шкіри від Sosandar на підборах, чорним пальтом, яке накинула на плечі і невеликою сумкою.

Аманда Голден / Getty Images

У ведучої був зроблений чорний манікюр, у вухах були золоті сережки-кільця, а на шиї тонкий ланцюжок. Аманда зробила просте укладання та одягла сонцезахисні окуляри.

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