У бірюзовій сукні та з зачіскою, як у принцеси Уельської: Гайді Клум сходила на вечірку

50-річна Гайді Клум сяяла на вечірці компанії Walt Disney, яка відбулася в Otium у Лос-Анджелесі.

На супермоделі була красива бірюзова сукня з кутюрної колекції осінь-зима 2023 Tony Ward з драпіруванням і шлейфом. Вбрання Клум доповнила босоніжками на підборах, червоним манікюром та кількома каблучками на пальцях, а також великими сережками-кліпсами з бірюзою.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Макіяж Гайді теж був зроблений у бірюзових відтінках та блискучими тінями, вона нафарбувала пишні вії та підкреслила губи нюдовою помадою. А довге біляве волосся накрутила гарними кучерями.

Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем сяяли на червоній доріжці церемонії "Золотий глобус". До речі, укладання, яке останнім часом часто робить Клум дуже схоже на зачіску Кейт, принцеси Уельської.

Гайді Клум і Том Каулітц / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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