У бірюзовій сукні з вирізами та стразами: Періс Гілтон відвідала музичну церемонію

Вона була як завжди дуже гламурною та розкішною.
Знаменита білявка Періс Гілтон з'явилася серед гостей церемонії вручення премії Latin Billboard Awards, яка відбулася у Watsco Center, що у штаті Флорида.
На цьому заході Періс була не просто гостею, а й вийшла на сцену, щоб вручити одну із нагород переможцю.
На церемонії Періс з'явилася в довгій сукні бірюзового кольору, повністю усипаній стразами. У вбрання були короткі рукави, а також сміливі прямокутні вирізи у верхній частині сукні.
Образ Гілтон доповнила високою зачіскою, гламурним сріблястим клатчем зі стразами, а також туфлями, сережками з діамантами та браслетами-манжетами.
Поки Періс красувалася перед камерами на цьому заході, її молодша сестра Нікі відвідала галавечір у Нью-Йорку у сукні з величезною квіткою від Oscar de la Renta.
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