У бірюзовому комбінезоні з розрізами на руках: Нікі Гілтон відвідала модний показ на італійському острові

У бірюзовому комбінезоні з розрізами на руках: Нікі Гілтон відвідала модний показ на італійському острові

Селебріті обрала для фешнпоказу стильний ніжний аутфіт.

Нікі Гілтон відвідала модний показ Max Mara Resort 2022 Collection, який минув просто неба на італійському острові Іскья.

Для такої події знаменитість обрала бірюзовий комбінезон з широкими штанями і рукавами з розрізами. На талії був такого самого кольору пояс із золотою облямівкою.

Нікі Гілтон / Getty Images

Аутфіт Нікі доповнила сріблястими босоніжками і фіолетовим клатчем, прикрашеним перлами.

Волосся Гілтон уклала в легенькі локони, зробила макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха елегантними сережками.

Разом з Нікі на фешнпоказ прийшла її мама Кеті Гілтон, яка сяяла перед камерами у синій сукні максі і чорних еспадрильях.

Ніки та Кеті Гілтони / Getty Images

Нагадаємо, під час прогулянки Нью-Йорком Нікі потрапила до об'єктивів папараці у сукні довжини міді з анімалістичні принтом, яку поєднала з чорними босоніжками і сумкою із золотою фурнітурою.

Нікі Гілтон / Getty Images

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