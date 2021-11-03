У бірюзовому костюмі та блузці: співачка Cardi B здивувала скромним вбранням

У такому луці співачку ми ще не бачили.

Хіп-хоп-виконавиця Cardi B часто дивуєте своїми аутфітами, які вибирає для повсякденних появ і переважно вони досить екстравагантні, сміливі, а іноді навіть трохи дивні.

Cardi B / Getty Images

Cardi B / Getty Images

Але її новий образ, в якому зірку помітили на вулиці в Нью-Йорку, дійсно здивував, адже Cardi B одягла строгий штанний костюм бірюзового кольору, який поєднала з червоною блузою і туфлями-човниками.

Волосся зірки було просто розпущене і витягнуте на праску, на обличчі вона зробила насичений макіяж. Єдиною екстравагантною деталлю цього луку став дуже довгий чорний манікюр.

Cardi B / Getty Images

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