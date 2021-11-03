У бірюзовому костюмі та з червоним манікюром: 100-річна Айріс Апфель відвідала церемонію

Неповторна Айріс Апфель відвідала світську церемонію в Нью-Йорку.

Якщо ви не знаєте, хто така ця 100-річна жінка, вам, безперечно, слід почитати наш матеріал. У серпні Айріс Апфель відсвяткувала свій сторічний ювілей і, як бачите, у доброму здоров'ї та світлому розумі ця яскрава мешканка Нью-Йорка продовжує відвідувати світські заходи.

Вчорашній вечір, наприклад, Айріс не нудно провела на церемонії нагородження ACE Awards 2021, там же, де з'явилася співачка Сіара. На церемонії Айріс виступила з промовою.

Айріс Апфель / Associated Press

А ми із задоволенням розглядаємо образ, в якому жінка приїхала на паті. На Айріс Апфель був бірюзовий штанний костюм з флористичною вишивкою, такі ж туфлі в тон, образ свій знаменитість доповнила кількома масивними браслетами на зап'ястях (Айріс славиться своєю любов'ю до незвичайних прикрас), а також довгим намистом на шиї та аксесуаром у вигляді кількох зелених окуляр. На обличчі Айріс теж були великі бірюзові окуляри, підібрані в тон основного вбрання. Макіяж на обличчі був досить стриманим, а волосся було укладене в зачіску. Також Айріс не забула про манікюр, її нігті виблискували червоним лаком. На доріжці жінка позувала з палицею в руках.

Айріс Апфель / Associated Press

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