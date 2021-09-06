У бірюзовому купальнику: Елізабет Герлі блиснула розкішною фігурою

56-річна британка любить і часто показує свої знімки в купальниках на сторінках блогу в Instagram.

Елізабет Герлі в чудовій фізичній формі. Вона не тільки надає перевагу ефектним лукам, коли збирається виходити в світ, обожнюючи вечірні сукні з глибокими вирізами на декольте, щоб показати свою розкішні пишні груди.

Також часто в блог знаменитість викладає фото, на яких позує топлес і в різних купальниках, як суцільник, так і в бікіні. На нових фото Герлі позує якраз в суцільному купальнику бірюзового кольору з вирізом на грудях і двома тонкими смужками.

(гортайте фото праворуч)

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Елізабет рекламує купальники з її колекції @elizabethhurleybeach, власного дизайну, а шанувальники відзначають, яка чудова у акторки фігура. До речі, на сторінці бренду можна побачити й інші фото Герлі в купальниках. Їх акторка найчастіше рекламує сама, до речі, так само робить і південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул, створюючи купальники і пляжний одяг для бренду Tropic of C.

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Елізабет Герлі в купальниках (10 фото)

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