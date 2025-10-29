У бюстгальтері і прозорих лосинах: британська зірка реаліті у провокаційному луку сходила на вечірку

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Єва Гейл — виклала в Instagram знімки свого відвертого образу total black, у якому вона сходила на вечірку.

Красуня влаштувала собі імпровізований фотосет у вбиральні біля умивальників. Єва була одягнена у бюстгальтер, болеро і мереживні лосини, під якими на ній були чорні стринги. Лук вона доповнила чорними туфлями на високих шпильках і чорною шкіряною сумкою.

Гейл зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із пишними віями і помадою ягідного відтінку.

Модель продемонструвала на камеру гарне декольте і пишну п’яту точку.

Нагадаємо, раніше Єва Гейл у білизні зі шкіряними ремінцями похизувалася спокусливими формами.