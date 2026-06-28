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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

У бюстгальтері та розстебнутому жакеті: Крістен Стюарт в екстравагатному образі з’явилася на фестивалі

Акторка та продюсерка Крістен Стюарт приїхала на кінофестиваль у Біарріце.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

Знаменитість була заскочена під час п'ятого дня 4-го Міжнародного кінофестивалю «Нові хвилі» у Біарріці.

Перед камерами фотографів Крістен Стюарт постала в цікавому образі. На ній був чорний бюстгальтер від Chanel, спідниця міді з високим поясом та подовжений жакет, який вона розстебнула. Весь лук був від французького бренду Chanel.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Взула Крістен шкіряні лофери без підборів теж від Chanel, зробила укладання з мокрим ефектом, світлий манікюр та виразний макіяж очей. Від прикрас акторка вирішила відмовитись за винятком однаєї каблучки на пальці.

Раніше, нагадаємо, ми показували, як Крістен Стюарт у кедах і прозорій сукні від Chanel сяяла на червоній доріжці в Каннах.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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