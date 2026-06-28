- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
У бюстгальтері та розстебнутому жакеті: Крістен Стюарт в екстравагатному образі з’явилася на фестивалі
Акторка та продюсерка Крістен Стюарт приїхала на кінофестиваль у Біарріце.
Знаменитість була заскочена під час п'ятого дня 4-го Міжнародного кінофестивалю «Нові хвилі» у Біарріці.
Перед камерами фотографів Крістен Стюарт постала в цікавому образі. На ній був чорний бюстгальтер від Chanel, спідниця міді з високим поясом та подовжений жакет, який вона розстебнула. Весь лук був від французького бренду Chanel.
Взула Крістен шкіряні лофери без підборів теж від Chanel, зробила укладання з мокрим ефектом, світлий манікюр та виразний макіяж очей. Від прикрас акторка вирішила відмовитись за винятком однаєї каблучки на пальці.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як Крістен Стюарт у кедах і прозорій сукні від Chanel сяяла на червоній доріжці в Каннах.