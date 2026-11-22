Рейчел Зеглер / © Getty Images

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Рейчел Зеглер відвідала прем’єру вистави «Багато галасу з нічого» (Much Ado About Nothing), яка відбулася у театрі Вінтер-Гарден у Нью-Йорку.

Для виходу у світ зірка обрала образ з пікантним акцентом від бренду Oude Waag з колекції весна-літо 2026.

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Рейчел Зеглер / © Getty Images

На ній був атласний бюстгальтер-топ кольору шампанського, який підкреслив її декольте та оголив живіт. Його Рейчел поєднала з бежевим укороченим жакетом-болеро з довгими рукавами. Верх вона скомбінувала з бежевою спідницею максі з високим посадженням і прозорою верхньою частиною.

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Аутфіт Зеглер доповнила лаконічними прикрасами — невеликими сережками з камінням і каблучками. Волосся вона розпустила, зробила ніжний макіяж і бордовий манікюр.

Нагадаємо, Рейчел Зеглер у смарагдовій сукні з мереживом і розкішним шлейфом позувала на прем’єрі нових «Голодних ігор».

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