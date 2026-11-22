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- Шоу-бізнес
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У бюстгальтері замість топа і спідниці з прозорою вставкою: Рейчел Зеглер продемонструвала спокусливий образ на прем'єрі
Зірка фільму «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» з’явилася на заході у бежевому ансамблі з пікантним акцентом.
Рейчел Зеглер відвідала прем’єру вистави «Багато галасу з нічого» (Much Ado About Nothing), яка відбулася у театрі Вінтер-Гарден у Нью-Йорку.
Для виходу у світ зірка обрала образ з пікантним акцентом від бренду Oude Waag з колекції весна-літо 2026.
На ній був атласний бюстгальтер-топ кольору шампанського, який підкреслив її декольте та оголив живіт. Його Рейчел поєднала з бежевим укороченим жакетом-болеро з довгими рукавами. Верх вона скомбінувала з бежевою спідницею максі з високим посадженням і прозорою верхньою частиною.
Аутфіт Зеглер доповнила лаконічними прикрасами — невеликими сережками з камінням і каблучками. Волосся вона розпустила, зробила ніжний макіяж і бордовий манікюр.
Нагадаємо, Рейчел Зеглер у смарагдовій сукні з мереживом і розкішним шлейфом позувала на прем’єрі нових «Голодних ігор».