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У блакитних джогерах і з сумкою Louis Vuitton за 3355 доларів: Дженніфер Лопес приїхала до танцювальної студії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У блакитних джогерах і з сумкою Louis Vuitton за 3355 доларів: Дженніфер Лопес приїхала до танцювальної студії

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Попзірка у комфортному аутфіті приїхала на тренування.

Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці біля танцювальної студії у Лос-Анджелесі, куди вона нині регулярно їздить на тренування. Артистка напевно працює над чимось новим, чим потішить прихильників.

Зірка була одягнена у комфортне вбрання. Вона поєднала білий світшот із блакитними джогерами і білими кросівками Air Jordan Mid. На плечі у Джен висіла стильна сумка Louis Vuitton вартістю 3355 доларів.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу на тренування Джей Ло приїхала у широких джинсах, білому светрі і черевиках Brunello Cucinelli. Лук вона доповнила улюбленою місткою іменною сумкою Dior.

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Дата публікації
Перегляди
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