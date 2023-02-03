У блакитній кофті-сукні: модель plus-size Ешлі Грем сходила на показ Marc Jacobs

У цьому образі знаменита модель мала дуже гламурний вигляд.

35-річна модель plus-size Ешлі Грем відвідала вчора показ нової колекції весна-літо 2023 року бренду Marc Jacobs, який минув у Park Avenue Armory у Нью-Йорку.

Захід традиційно зібрав різних знаменитостей, клієнтів та друзів бренду. Ешлі потрапила під приціл фотографів, коли вийшла з машини і прямувала на шоу.

Зірка була одягнена в блакитну в'язану сукню-кофту оверсайз фасону, яку поєднала з гламурною сумкою зі стразами, "мокрим" укладанням і стильним макіяжем з "котячими" стрілками та коричневими тінями. У вухах зірка мала багато сережок різного дизайну і кафф. Ефектності образу додавали білі туфлі на високій платформі та підборах і безліччю ремінців, вони трохи нагадали нам знамениті туфлі Мері Джейн.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Також показ Marc Jacobs не минув без скандалів. На захід не пустили доньку Мадонни Лурдес Леон, яка трохи запізнилася.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

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