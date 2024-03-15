У блакитній мінісукні і на шпильках: Кая Гербер продемонструвала стрункі ноги на прем'єрі серіалу

22-річна модель і акторка вийшла в світ у цікавому вбранні від Alaïa.

Кая Гербер відвідала прем'єру комедійного серіалу Palm Royale, натхненого романом Джульєт МакДеніел "Містер і місіс Американський пиріг", який покажуть на стрімінговій платформі Apple TV+. У серіалі вона зіграла одну з центральних ролей – майстриню з манікюру Мітці у багатому районі, яка потрапляє до "кола обраних" завдяки своїй роботі.

Кая з'явилася там у блакитній багатошаровій мінісукні від бренду Alaïa цікавого крою з одним оголеним плечем і торочкою на поясі. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Свій образ модель доповнила білими туфлями з округлим мисом, ремінцями і на шпильках.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Їй зробили стильне укладання і максимально природний макіяж. Від аксесуарів Гербер відмовилась.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кая Гербер нещодавно продемонструвала гарний вечірній образ у чорній сукні-бюстьє, розшитій паєтками, з ефектним декольте від Celine.

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