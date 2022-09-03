У блакитній пишній сукні: Анна Делло Руссо у розкішному образі позувала на червоній доріжці

60-річна "вільна" редакторка Vogue, модниця та колекціонерка добре підготувалася до свого світського виходу і підібрала красиве вбрання.

Анна Делло Руссо стала гостею Венеційського кінофестивалю. Вона прийшла на прем'єру фільму "Аргентина. 1985" режисера Сантьяго Мітре.

Анна обрала для своєї ефектної появи блакитну пишну сукню Armani Prive із кутюрної весняно-літної колекції 2021.

Анна Делло Руссо / Фото: Getty Images

Аутфіт Руссо доповнила елегантним чорним капелюхом із квітами та вуаллю. Шию вона прикрасила діамантовим кольє, вуха – сережками, а руку – браслетом із цього самого комплекту. Червоний манікюр і макіяж із акцентом на очах завершили елегантний образ Анни.

Нагадаємо, а британська акторка Міа Гот перед фотокамерами постала у дуже цікавому образі total black від Модного дому Dolce & Gabbana.

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