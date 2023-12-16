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У блакитній прозорій білизні: модель похизувалася пласким животом і спокусливим декольте

У блакитній прозорій білизні: модель похизувалася пласким животом і спокусливим декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
1 хв
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У блакитній прозорій білизні: модель похизувалася пласким животом і спокусливим декольте

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі обожнює зніматися у сексуальних луках.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram цікаве відео зі знімань рекламної кампанії бренду Fashion Nova.

Перед об'єктивом фотокамери білявка постала у сексуальному образі. На ній була блакитна мереживна прозора білизна. Зверху Чі одягла вкорочену куртку з деніму та широкі джинси, які розстебнула, приспустила і похизувалася пласким животом. А ще Арабелла блиснула спокусливим декольте.

Красуня розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на очах. Лук вона доповнила золотими прикрасами.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі зваблювала підписників струнким тілом у чорному бікіні.

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Дата публікації
Перегляди
202
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