У блакитній прозорій білизні: модель похизувалася пласким животом і спокусливим декольте

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram цікаве відео зі знімань рекламної кампанії бренду Fashion Nova.

Перед об'єктивом фотокамери білявка постала у сексуальному образі. На ній була блакитна мереживна прозора білизна. Зверху Чі одягла вкорочену куртку з деніму та широкі джинси, які розстебнула, приспустила і похизувалася пласким животом. А ще Арабелла блиснула спокусливим декольте.

Красуня розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на очах. Лук вона доповнила золотими прикрасами.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі зваблювала підписників струнким тілом у чорному бікіні.

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