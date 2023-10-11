У блакитній шкірянці і спідниці-олівці: стильна Сальма Гаєк відвідала виставку Gucci

Акторка перебуває у чудовій фізичній формі.
Сальма Гаєк потрапила до об'єктивів папараці, коли прибула на рухому виставку Gucci Cosmos у Soho House у Лондоні.
Акторка мала стильний вигляд, у якому її навіть одразу і не впізнати. На Сальмі була блакитна вкорочена шкірянка, білий топ в рубчик і чорна шкіряна спідниця-олівець із розрізом спереду.
Аутфіт вона доповнила блакитними туфлями на шпильках і блакитною сумкою, прикрашеною коштовностями.
Зірка зробила зачіску з локонами і стриманий макіяж. Лук Гаєк доповнила оптичними окулярами у стильній чорній оправі, довгою підвіскою на ланцюжку і браслетом на нозі.
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