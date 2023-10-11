Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У блакитній шкірянці і спідниці-олівці: стильна Сальма Гаєк відвідала виставку Gucci

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
95
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У блакитній шкірянці і спідниці-олівці: стильна Сальма Гаєк відвідала виставку Gucci

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Акторка перебуває у чудовій фізичній формі.

Сальма Гаєк потрапила до об'єктивів папараці, коли прибула на рухому виставку Gucci Cosmos у Soho House у Лондоні.

Акторка мала стильний вигляд, у якому її навіть одразу і не впізнати. На Сальмі була блакитна вкорочена шкірянка, білий топ в рубчик і чорна шкіряна спідниця-олівець із розрізом спереду.

Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила блакитними туфлями на шпильках і блакитною сумкою, прикрашеною коштовностями.

Зірка зробила зачіску з локонами і стриманий макіяж. Лук Гаєк доповнила оптичними окулярами у стильній чорній оправі, довгою підвіскою на ланцюжку і браслетом на нозі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
95
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація