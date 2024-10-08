У блакитній сукні і графітовому жакеті: мила принцеса Како на чемпіонаті з тенісу

Японська принцеса обрала для свого виходу елегантний аутфіт.

Принцеса Како взяла участь у національному чемпіонату з тенісу у Токіо.

Там вона постала у блакитній сукні довжини міді з тонким коричневим шкіряним ремінцем, зверху якої одягла жакет графітового кольору без коміра та з одним ґудзиком.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними туфлями та чорним клатчем.

Принцеса зробила скромну зачіску "Мальвіна", легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Нагадаємо, принцеса Како відвідала національний конкурс середніх школярів із жестової мови в Йонаго. Вона була одягнена у вкорочений жакет кольору індиго без ґудзиків, топ такого самого відтінку і довгу блакитно-білу плісовану спідницю.

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