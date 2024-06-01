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У блакитній сукні і на шпильках: Дакоту Джонсон у жіночному образі заскочили на знімальному майданчику

У блакитній сукні і на шпильках: Дакоту Джонсон у жіночному образі заскочили на знімальному майданчику

У блакитній сукні і на шпильках: Дакоту Джонсон у жіночному образі заскочили на знімальному майданчику

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

34-річна акторка мала гарний вигляд під час знімань.

Папараці заскочили Дакоту Джонсон у Нью-Йорку на знімальному майданчику романтичної комедії "Матеріалісти" від сценаристки і режисерки Селін Сон. Акторка грає головну роль у стрічці.

Дакота виходила з будинку у жіночному аутфіті. На ній була довга блакитна сукня без бретельок, яка добре облягала її струнку фігуру.

Дакота Джонсон / © Getty Images
Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

Образ зірка доповнила босоніжками кольору металік на шпильках і чорною сумкою з чорними стразами і золотистим ремінцем.

У Джонсон було розпущене волосся, ніжний макіяж і металеве кольє на шиї.

Нагадаємо, Дакота Джонсон здивувала вбранням, обраним для прем'єри "Мадам Павутини".

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