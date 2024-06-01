У блакитній сукні і на шпильках: Дакоту Джонсон у жіночному образі заскочили на знімальному майданчику

34-річна акторка мала гарний вигляд під час знімань.
Папараці заскочили Дакоту Джонсон у Нью-Йорку на знімальному майданчику романтичної комедії "Матеріалісти" від сценаристки і режисерки Селін Сон. Акторка грає головну роль у стрічці.
Дакота виходила з будинку у жіночному аутфіті. На ній була довга блакитна сукня без бретельок, яка добре облягала її струнку фігуру.
Образ зірка доповнила босоніжками кольору металік на шпильках і чорною сумкою з чорними стразами і золотистим ремінцем.
У Джонсон було розпущене волосся, ніжний макіяж і металеве кольє на шиї.
Нагадаємо, Дакота Джонсон здивувала вбранням, обраним для прем'єри "Мадам Павутини".
Читайте також: