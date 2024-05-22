У блакитній сукні з бантами: молодша сестра Періс Гілтон вийшла в світ у гламурному луку

Молодша сестра Періс Гілтон — 40-річна Нікі Гілтон — прибула до Франції, щоб відвідати серію заходів, пов'язаних із Каннським кінофестивалем.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Світська левиця з'явилася на вечірці, організованій брендом Chopard, під назвою Once Upon A Time. Для цього світського виходу Нікі обрала сукню одного з наймодніших відтінків 2024 року – блакитного.

Її вбрання було від бренду Rebecca Vallance і являло собою довгу сукню з відкритими плечима, повністю розшиту лелітками і бісером. У зоні декольте вбрання було прикрашене трьома гламурними бантами зі стразами. А ось на руках і спині сукні Нікі була тканина без вишивки, яка спадала до самої підлоги.

Образ вона доповнила яскравим макіяжем та кількома прикрасами – каблучкою з величезним каменем, а також сережками.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Також у Каннах Гілтон з'явилася на заході бренду Miu Miu, для якого одягнулась у речі від нього. На Нікі була біла сукня міді, яку вона поєднала з чорними снігбеками та плетеною сумкою.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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