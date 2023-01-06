У блакитній сукні з червоною облямівкою: зірка фільму "Королева-воїн" у яскравому образі з'явилася на церемонії

Віола Девіс отримала нагороду на кінофестивалі у Каліфорнії.

Американська акторка, володаркою "Оскара" Віола Девіс відвідала церемонію вручення нагород 34-го щорічного Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгсі, який відбувся у Каліфорнії.

На червоній доріжці зірка фільму "Королева-воїн" з'явилася у яскравому аутфіті. На ній була довга блакитна сукня з червоною облямівкою і V-подібним вирізом.

Віола Девіс / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила макіяжем із синіми тінями, довгим золотистим манікюром і елегантними золотистими сережками з блакитним камінням.

Віола Девіс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на захід також прийшла Джеймі Лі Кертіс, яка одягла чорний жакет з бантом-зав'язкою та пікантним декольте, а також прозорі чорні штани із цятками.

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