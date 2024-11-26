У блакитній сукні з квітковими аплікаціями: чарівний образ зірки дубляжу мультфільму "Ваяна 2"

Аулі Кравальо у гарному вбранні від Oscar de la Renta сяяла на заході.

У Лондоні відбувся прем'єрний показ анімаційного фільму "Ваяна 2". На заході з'явилася американська акторка Аулі Кравальо, яка озвучила головну героїню мультфільму – доньку полінезійського вождя Ваяну.

Аулі Кравальо / Фото: Associated Press

На івенті акторка продемонструвала чарівний образ, у якому була схожа на казкову принцесу. На ній була блакитна пишна сукня, прикрашена квітковими аплікаціями, від бренду Oscar de la Renta. Взута вона була у білі босоніжки на платформі і підборах.

Аулі Кравальо / Фото: Associated Press

Аулі зробила коротке укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою на губах і завершила лук лаконічними діамантовими прикрасами.

Аулі Кравальо / Фото: Associated Press

На прем'єрі Кравальо позувала також зі своїм колегою з фільму – Двейном Джонсоном, який подарував свій голос персонажу Мауї – напівбогу з полінезійської міфології.

Аулі Кравальо і Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

Про мультфільм:

"Ваяна 2" продовжує історію оригінального фільму, який вийшов у 2016 році. У новому мультфільмі глядачі знову побачать улюблених героїв – Ваяну та Мауї, які вирушають у захопливу подорож разом із командою не зовсім звичайних моряків. Пригода розпочинається з несподіваного поклику від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії. У давно забутих і небезпечних водах на неї чекають надзвичайні пригоди.

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