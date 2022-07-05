У блакитній сукні з мереживом: Даша Астаф'єва продемонструвала романтичний образ

Співачка приміряла гарне вбрання і розповіла фоловерам про свій моральний стан.

Даша Астаф'єва продемонструвала підписникам в Instagram романтичний аутфіт.

На світлинах вона постала у блакитній вільній сукні з білим мереживом і рукавами-ліхтариками.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Вбрання співачка доповнила бежевими лоферами, прикрашеними камінням і шкарпетками.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Волосся Астаф'єва зав'язала в пучок і одягла на голову чорний обідок. Образ Даша завершила лаконічними прикрасами і ніжним макіяжем.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

У підписі до фото артистка зізналася, що вона почувається загубленою і попросила у фоловерів порад.

"Я звертаюся до тих, хто лишився і залишався весь цей час в місті, де постійно проживає. Чим ви, друзі, відволікаєтесь від відчуття того що ми не живемо? Чим нагадуєте собі про те, що є ще сенс? Мені важливо знайти у ваших відповідях і собі щось. Бо я трохи загубилась", - написала Даша.

Раніше співачка похизувалася гарною вишиванкою від української дизайнерки.

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