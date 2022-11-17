У блакитній сукні з напівпрозорим корсетом: неймовірно красива Джорджіна Родрігес на галаконцерті

Для появи на світському заході знаменитість обрала гламурний образ.
Кохана відомого футболіста Кріштіану Роналду, 28-річна модель і світська левиця Джорджина Родрігес, відвідала галаконцерт The Latin Recording Academy "Людина року 2022", що проводився на честь музиканта, співака та композитора Марко Антоніо Соліса в Лас-Вегасі.
Перед камерами Джорджина з'явилася в ефектній блакитній сукні від модельєра Ali Karoui, яка була повністю розшита стразами та кристалами Swarovksi.
Вбрання мало напівпрозорий корсет та декольте у формі серця. Бретельок у сукні не було, але був високий розріз, що відкривав ногу і невеликий шлейф. Цей фасон дуже ефектно підкреслював розкішну фігуру дівчини.
Доповнили її образ босоніжки зі стразами від Le Silla, зачіска, макіяж та прикраси з блакитним коштовним камінням.
Сукня Джорджини є ексклюзивною і була створена дизайнером спеціально для цього заходу. Дівчина, ймовірно, брала безпосередню участь у виборі дизайну та оздоблення.
Читайте також:
- У чорній сукні з вирізом до стегна: ефектна Джорджіна Родрігес сяяла на доріжці
- У білому костюмі та з незвичайним кольє на шиї: Джорджіна Родрігес приїхала до Венеції
- Приїхала до Канн: Джорджина Родрігес вперше з'явилася на публіці після смерті сина