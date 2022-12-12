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У блакитній сукні з оголеною спиною: українська співачка в ефектному образі з'явилася у mood-відео

У блакитній сукні з оголеною спиною: українська співачка в ефектному образі з'явилася у mood-відео

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
483
Час на прочитання
2 хв
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У блакитній сукні з оголеною спиною: українська співачка в ефектному образі з'явилася у mood-відео

ETOLUBOV випустила свій перший мініальбом.

Українська співачка ETOLUBOV презентувала свій дебютний мініальбом під назвою "Приречена на любов".

ЕР складається з чотирьох пісень: сольної версії вже знайомої слухачам rymuu та трьох нових синглів – життєстверджуюча балада kviten, заголовна pryrechena та чудовий трек yaka, який повністю розкриває її фірмове звучання.

У mood-відео на чуттєвий і ніжний трек kviten артистка постала в ефектному аутфіті. Одягнена вона у блакитну сукню з рукавами-рукавичками, оголеною спиною і невеликим шлейфом. Вбрання чудово облягає її струнку фігуру. Образ зірка доповнила масивною золото прикрасою на шиї, максимально природним макіяжем і акуратним укладанням.

"Це весна, на яку ми всі так чекаємо. Це та легкість та невимушеність, яка є у природи та якої вже так замало лишилося в нас самих. Це наша надія на перемогу добра над злом та силу жити далі. Це "квітень" і це саме та перша пісня, яка нас надихнула і з якої почалась історія мого EP", - поділилася ETOLUBOV.

На підтримку ЕР співачка вирішила не знімати класичні кліпи, віддавши перевагу серії стильних віжуалів для соціальних мереж.

Нагадаємо, восени цьогоріч ETOLUBOV виконала у дуеті з Max Barskih пісню Rymuu - це присвята українським парам, чиє кохання переживає випробування відстанню. Артистка також заявила про старт роботи власного благодійного фонду DOLI, куди надходять кошти від прослуховувань її музики.

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Дата публікації
Перегляди
483
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