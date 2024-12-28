У блакитній сукні з паєтками і з квітковою прикрасою: розглядаємо фінальний образ переможниці "Холостяка-13"

Інна Бєлєнь у ніжному вбранні від українського бренду з'явилася на останній церемонії шоу.
Вчора, 28 грудня, відбувся фінал романтичного реалітішоу "Холостяк-13". Головний герой проєкту – ветеран російсько-української війни Олександр Будько "Терен" – зробив свій вибір і одягнув каблучку на палець 28-річній бізнесвумен, волонтерці і перекладачці німецької мови – Інні Бєлєнь.
На фінальній церемонії переможниця проєкту з'явилася у ніжному образі. На ній була елегантна блакитна сукня-бюстьє від українського бренду Gasanova, повністю розшита паєтками. Вбрання також мало високий розріз збоку.
Аутфіт Інна доповнила сірою довгою накидкою і білими босоніжками на високих платформах і підборах.
Дівчині зробила гладку зачіску, яку прикрасили символічним сірим аксесуаром у вигляді квітів, і макіяж у ніжних відтінках. Круглі сережки з камінням завершили лук Бєлєнь.
Нагадаємо, обраниця Олександра Терена – Інна Бєлєнь – показала інтимне фото з холостяком і прокоментувала свою перемогу у проєкті.
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