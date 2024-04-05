У блакитній сукні з рюшами і штанях із діркою: екстравагантний Біллі Портер на церемонії

54-річний британський актор вийшов у світ в екстравагантному аутфіті.

Біллі Портер відвідав церемонію The Legacy Institute Williams у клубі Ebell у Лос-Анджелесі.

Для такого заходу актор обрав світло-блакитну асиметричну сукню, яка імітувала двобортний піджак, до якого пришили білі каркасні рюші з фатину.

Біллі Портер / Фото: Getty Images

На Біллі також були широкі блакитні штани з великою діркою та блискавкою. Взутий він був у чорні туфлі на високій платформі.

До вбрання актор прикріпив екстравагантну брошку у вигляді білої скульптури, прикрашеної ланцюжками, перлами і намистинами.

Раніше Портер у відвертому аутфіті з'явився на червоній доріжці Гершвінської премії у Вашингтоні. Актор був одягнений у чорну мереживну сукню-сорочку з великим камінням біля шиї та чорні труси.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

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