У блакитній сукні з рюшами і штанях із діркою: екстравагантний Біллі Портер на церемонії

54-річний британський актор вийшов у світ в екстравагантному аутфіті.
Біллі Портер відвідав церемонію The Legacy Institute Williams у клубі Ebell у Лос-Анджелесі.
Для такого заходу актор обрав світло-блакитну асиметричну сукню, яка імітувала двобортний піджак, до якого пришили білі каркасні рюші з фатину.
На Біллі також були широкі блакитні штани з великою діркою та блискавкою. Взутий він був у чорні туфлі на високій платформі.
До вбрання актор прикріпив екстравагантну брошку у вигляді білої скульптури, прикрашеної ланцюжками, перлами і намистинами.
Раніше Портер у відвертому аутфіті з'явився на червоній доріжці Гершвінської премії у Вашингтоні. Актор був одягнений у чорну мереживну сукню-сорочку з великим камінням біля шиї та чорні труси.
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