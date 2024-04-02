У блакитній сукні з сексуальним декольте: Тіна Кароль у ніжному образі знялася у шоу

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували фото її красивого ніжного образу, у якому вона знялася у шоу для всієї родини "Я люблю Україну".

Співачка була одягнена у світло-блакитну обтислу сукню на бретельках, яка підкреслила її струнку фігуру. Головний акцент у її аутфіті був на сексуальному декольте. Взута зірка була у шкіряні коричневі босоніжки на шпильках.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Свій лук Кароль доповнила гарною зачіскою з прикореневим об'ємом і макіяжем з помадою коричневого відтінку.

Нагадаємо, Тіна Кароль на допрем'єрний показ фільму за мотивами повісті Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" прийшла у чорній сорочці з V-подібним декольте і чорних вкорочених джинсах.

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