У блакитній сукні з великим ліфом: Анна Кендрік одягла невдале вбрання на захід

Анна невеликого зросту, тому часто вибирає мінісукні, але цього разу вбрання трохи її підвело.
Американська акторка Анна Кендрік з'явилася на спеціальному показі мультфільму Universal Pictures "Троллі: Група в зборі", який выдбувся у Голлівуді. У цьому мультику акторка озвучила один із головних персонажів – троля на ім'я Розочка.
На червоній доріжці Анна позувала в милій сукні від бренду Harbison Studio з круїзної колекції 2024. Вона була небесно-блакитного кольору і не мала бретельок.
У зоні декольте сукня не дуже добре сиділа на акторцы і явно була велика.
Спідницю її мінівбрання прикрашали дві рюші – блакитна та жовта, на яких також були великі чорні квіти. Свій образ Кендрік доповнила сережками з кристалами, чорними слігбеками на підборах, а також лаконічним макіяжем та зачіскою.
Нагадаємо, що нещодавно у невдалому вбранні до фотографів вийшла модель Лені Клум. На ній було вбрання від бренду Hellessy, спідниця якого дуже пом'ялася, а топ був занадто малий для її грудей.
Читайте також:
- У джинсах та лаконічному светрі: зірку "Сутінків" Анну Кендрік сфотографували папараці
- У яскраво-рожевій сукні з бантом-шлейфом: ніжний образ Анни Кендрік на червоній доріжці
- Як зефірки: Кеті Перрі та Анна Кендрік у цікавих образах сяяли на червоній доріжці