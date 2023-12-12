У блакитній сукні зі стразами і жовтих ботфортах: Катерина Бужинська на благодійному концерті у Мадриді

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram світлини зроблені у Мадриді, де вона разом зі своїм творчим колегою Михайлом Грицканом виступила з благодійним концертом. Виступ відбувся у межах їхнього благодійного туру "Воля".

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан у Мадриді / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Дякуємо, Мадриде, за аншлаг, ваші емоції та донати – 2265 € будуть передані нашим ЗСУ. Цей вечір відбувся з Україною в серці. До нових зустрічей!" – написала артистка у дописі.

Для виступу Катерина обрала образ у патріотичних кольорах. На ній була блакитна сукня зі стразами і високим розрізом, яку вона поєднала із жовтими ботфортами. Зачіска з локонами, ніжний макіяж і жовті сережки у вигляді квітів завершили ефектний аутфіт Бужинської.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Михайло був одягнений у світшот із зображенням тризуба, елегантний піджак із хусткою-паше та штани.

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували кліп на пісню "Чорний велюр". Нова відеоробота – про справжнє, пристрасне кохання, яке не завжди буває безхмарним.

Читайте також: