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У блакитній сукні зі стразами і жовтих ботфортах: Катерина Бужинська на благодійному концерті у Мадриді

У блакитній сукні зі стразами і жовтих ботфортах: Катерина Бужинська на благодійному концерті у Мадриді

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У блакитній сукні зі стразами і жовтих ботфортах: Катерина Бужинська на благодійному концерті у Мадриді

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка перебуває у благодійному турі Європою.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram світлини зроблені у Мадриді, де вона разом зі своїм творчим колегою Михайлом Грицканом виступила з благодійним концертом. Виступ відбувся у межах їхнього благодійного туру "Воля".

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан у Мадриді / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська і Михайло Грицкан у Мадриді / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Дякуємо, Мадриде, за аншлаг, ваші емоції та донати – 2265 € будуть передані нашим ЗСУ. Цей вечір відбувся з Україною в серці. До нових зустрічей!" – написала артистка у дописі.

Для виступу Катерина обрала образ у патріотичних кольорах. На ній була блакитна сукня зі стразами і високим розрізом, яку вона поєднала із жовтими ботфортами. Зачіска з локонами, ніжний макіяж і жовті сережки у вигляді квітів завершили ефектний аутфіт Бужинської.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська і Михайло Грицкан / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Михайло був одягнений у світшот із зображенням тризуба, елегантний піджак із хусткою-паше та штани.

Нагадаємо,  Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували кліп на пісню "Чорний велюр". Нова відеоробота – про справжнє, пристрасне кохання, яке не завжди буває безхмарним.

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Дата публікації
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