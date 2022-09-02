У блакитній та квітковій сукнях: стильні луки Кім Кардашян у кампейні Balenciaga

Кім Кардашян знялася у новому кампейні зимової колекції Balenciaga. Зірка реаліті опублікувала у Instagram знімки з промокампанії.

Вона постала у двох ефектних образах. Кардашян приміряла блакитну сукню з відкритою спиною та довгим шлейфом. Вона чудово підкреслила сексуальну п'яту точку зірки. Лук бізнесвумен доповнила стильними окулярами у блакитній оправі та чорною сумочкою. Позувала знаменитість на тлі моря та блискавки.

Кардашян постала також у чорній сукні з яскравим помаранчевим квітковим принтом та рукавами-рукавичками і в таких самих чоботях-панчохах. На обличчі у неї були чорні окуляри, а в руці – чорна сумка.

До речі, до нової колекції увійшли також штанні костюми, гуді, трикотажні водолазки та інше.

Читайте також: