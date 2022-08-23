У блакитно-жовтій сукні і стильному обідку: Катерина Бужинська продемонструвала гарний патріотичний аутфіт

Катерина Бужинська до Дня Державного прапора України знялася у новій гарній фотосесії. Перед об'єктивом фотокамери артистка постала в розкішному патріотичному образі.

Катерина Бужинська/Фото Анастасія Давідова

На зірці була блакитно-жовта сукня максі з пікантним декольте від української дизайнерки Наталії Канік.

Катерина Бужинська/Фото Анастасія Давідова

Волосся вона зібрала у високий хвіст і прикрасила голову жовтим обідком із синьою флористичною вишивкою з бісеру від українського бренду Zarmilkas.

Катерина Бужинська/Фото Анастасія Давідова

Синьо-жовті сережки, ніжний макіяж і молочний манікюр завершили чарівний лук Катерини.

Катерина Бужинська/Фото Анастасія Давідова

У дописі вона привітала українців із Днем Державного прапора.

"Шановні українці! Від щирого серця вітаю вас з Днем Державного прапора України! Наш прапор - це символ свободи і незалежності, слави і відродження та Перемоги України. Його маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню. Мить, коли піднімається Прапор України та звучить Державний Гімн, - це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну країну.

Тож нехай синьо-жовтий стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї Батьківщини.

Від усього серця бажаю вам мирного неба, щоб ваше життя завжди було яскравим і багатим, як кольори нашого Державного стягу: синім і мирним, як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України! Доброго здоров'я, добробуту і щастя кожній родині. Україна переможе!" – написала Бужинська.

Нагадаємо, Катерина у свій день народження показала гарний портрет, виконаний у патріотичних кольорах.

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