У блакитно-жовтій сукні, рукавичках і вбранні з паєтками: ефектні образи Катерини Бужинської на концерті у Києві

Днями у Києві виступили народна артистка України Катерина Бужинська і заслужений артист України Михайло Грицкан. Концерт відбувся у межах їхнього благодійного туру "Воля".

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан / Фото: Instagram Катерини Бужинської

На заході відбувся благодійний аукціон, під час якого зібрали майже 47 тисяч гривень, які передали ЗСУ.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Протягом концерту Бужинська продемонструвала кілька ефектних образів. Пропонуємо їх розглянути.

Співачка сяяла на сцені у патріотичній блакитно-жовтій сукні зі шлейфом, пишними рукавами, відкритими плечами та імітованим корсетом із камінням.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт Катерина доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із червоною помадою і жовтими сережками з довгою блискучою торочкою.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка продемонструвала також чарівний лук у темно-бірюзовій сукні-бюстьє фасону "русалка", прикрашеній квітковою вишивкою з каміння. Аутфіт зірка доповнила оперними чорними лакованими рукавичками.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Потім Бужинська з'явилася перед глядачами у чорному вбранні з паєтками, червоній сукні з пікантним декольте і чорних рукавичках.

Михайло Грицкан і Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан під час повітряної тривоги у Кременчуці продовжили концерт у бомбосховищі.

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