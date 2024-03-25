У блакитно-жовтій сукні, рукавичках і вбранні з паєтками: ефектні образи Катерини Бужинської на концерті у Києві

Виступ відбувся у межах благодійного туру "Воля".
Днями у Києві виступили народна артистка України Катерина Бужинська і заслужений артист України Михайло Грицкан. Концерт відбувся у межах їхнього благодійного туру "Воля".
На заході відбувся благодійний аукціон, під час якого зібрали майже 47 тисяч гривень, які передали ЗСУ.
Протягом концерту Бужинська продемонструвала кілька ефектних образів. Пропонуємо їх розглянути.
Співачка сяяла на сцені у патріотичній блакитно-жовтій сукні зі шлейфом, пишними рукавами, відкритими плечами та імітованим корсетом із камінням.
Аутфіт Катерина доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із червоною помадою і жовтими сережками з довгою блискучою торочкою.
Артистка продемонструвала також чарівний лук у темно-бірюзовій сукні-бюстьє фасону "русалка", прикрашеній квітковою вишивкою з каміння. Аутфіт зірка доповнила оперними чорними лакованими рукавичками.
Потім Бужинська з'явилася перед глядачами у чорному вбранні з паєтками, червоній сукні з пікантним декольте і чорних рукавичках.
Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан під час повітряної тривоги у Кременчуці продовжили концерт у бомбосховищі.
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