У блакитному бікіні та панамці: топмодель Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах

32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret — Сара Сампайо — показала серію знімків з Мальдів. На фото дівчина позує у блакитному бікіні, яке гарно підкреслює її струнку фігуру. Для захисту від сонця Сара одягла смугасту сорочку та світлу панамку.

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Свій пляжний образ Сампайо доповнила шльопанцями Hermès та білою в'язаною сумкою Prada.

Судячи з фото, модель чудово проводить час на березі океану – засмагає, катається на яхті та занурюється з аквалангом.

Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram Сари Сампайо

Нагадаємо, раніше Сара Сампайо без брів і у шкіряному плащі взяла участь у фотосеті для нового випуску Narcisse Magazine. Локацією для зніманнь було обрано вулички Парижа.

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