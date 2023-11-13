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У блакитному бікіні та панамці: топмодель Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
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У блакитному бікіні та панамці: топмодель Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах

Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram Сари Сампайо

Португалка улетіла на тропічні острови в Індійському океані.

32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret — Сара Сампайо — показала серію знімків з Мальдів. На фото дівчина позує у блакитному бікіні, яке гарно підкреслює її струнку фігуру. Для захисту від сонця Сара одягла смугасту сорочку та світлу панамку.

(гортайте фото вправо)

Свій пляжний образ Сампайо доповнила шльопанцями Hermès та білою в'язаною сумкою Prada.

Судячи з фото, модель чудово проводить час на березі океану – засмагає, катається на яхті та занурюється з аквалангом.

Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / © Instagram Сари Сампайо
Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram Сари Сампайо
Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / © Instagram Сари Сампайо
Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram Сари Сампайо

Нагадаємо, раніше Сара Сампайо без брів і у шкіряному плащі взяла участь у фотосеті для нового випуску Narcisse Magazine. Локацією для зніманнь було обрано вулички Парижа.

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Дата публікації
Перегляди
283
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