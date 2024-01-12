У блакитному бікіні з прикрасами: зірка реаліті продемонструвала сексуальні сідниці і татуювання на них

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові фото з відпочинку.

На них знаменитість постала у блакитному купальнику із зав'язками і металевими прикрасами з камінням. Спочатку Глоя похизувалася своїми сексуальними сідницями і татуюванням на них, яке покривало і стегно.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Потім Феррі продемонструвала струнку фігуру спереду. Свій пляжний лук вона доповнила сонцезахисними окулярами, золотистими сережками у вигляді мушлі равлика, каблучкою і браслетом на нозі.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

"Хочеться літнього відпочинку з моїми дівчатками", – підписала вона знімки.

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у синьому купальнику і з пляшкою релаксувала у джакузі.

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