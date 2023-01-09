У блакитному бікіні зі стразами: Елізабет Герлі похизувалася сексуальною фігурою

57-річна британська акторка показала, як відпочиває на Мальдівах.

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram відео з відпочинку на Мальдівах.

Акторка постала в ролику у блакитному бікіні, яке складалося зі стрингів із зав'язками і ліфа зі стразами, та масивних сонцезахисних окулярах.

Герлі бігала пляжем, океаном, стрибала, танцювала і демонструвала у всій красі свою струнку й сексуальну фігуру.

Нагадаємо, Елізабет продемонструвала ефектний образ, у якому вона зустріла Новий рік. На ній був обтислий комбінезон, розшитий стразами, як у попзірки Брітні Спірс у кліпі "Toxic".

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