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У блакитному бікіні зі стразами: Елізабет Герлі похизувалася сексуальною фігурою

У блакитному бікіні зі стразами: Елізабет Герлі похизувалася сексуальною фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1077
Час на прочитання
1 хв
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У блакитному бікіні зі стразами: Елізабет Герлі похизувалася сексуальною фігурою

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

57-річна британська акторка показала, як відпочиває на Мальдівах.

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram відео з відпочинку на Мальдівах.

Акторка постала в ролику у блакитному бікіні, яке складалося зі стрингів із зав'язками і ліфа зі стразами, та масивних сонцезахисних окулярах.

Герлі бігала пляжем, океаном, стрибала, танцювала і демонструвала у всій красі свою струнку й сексуальну фігуру.

Нагадаємо, Елізабет продемонструвала ефектний образ, у якому вона зустріла Новий рік. На ній був обтислий комбінезон, розшитий стразами, як у попзірки Брітні Спірс у кліпі "Toxic".

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Дата публікації
Перегляди
1077
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