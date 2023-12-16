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У блакитному бікіні: зірка реаліті продемонструвала пружні сідниці біля басейну

У блакитному бікіні: зірка реаліті продемонструвала пружні сідниці біля басейну

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
523
Час на прочитання
1 хв
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У блакитному бікіні: зірка реаліті продемонструвала пружні сідниці біля басейну

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі обожнює фотографуватися у бікіні.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку, який вона провела у басейні.

Жінка позувала на камеру у блакитному купальнику, демонструючи свої пружні сідниці і татуювання на них.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

А ще Феррі похизувалася пласким животом і пишним бюстом.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Волосся Глоя зібрала у високу зачіску, випустивши спереду пасма, зробила насичений макіяж і завершила лук золотим годинником і каблучкою.

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі релаксувала в джакузі у синьому бікіні і з пляшкою.

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Дата публікації
Перегляди
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