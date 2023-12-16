У блакитному бікіні: зірка реаліті продемонструвала пружні сідниці біля басейну

Глоя Феррі обожнює фотографуватися у бікіні.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку, який вона провела у басейні.
Жінка позувала на камеру у блакитному купальнику, демонструючи свої пружні сідниці і татуювання на них.
А ще Феррі похизувалася пласким животом і пишним бюстом.
Волосся Глоя зібрала у високу зачіску, випустивши спереду пасма, зробила насичений макіяж і завершила лук золотим годинником і каблучкою.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі релаксувала в джакузі у синьому бікіні і з пляшкою.
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