У блакитному бікіні: зірка реаліті продемонструвала пружні сідниці біля басейну

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку, який вона провела у басейні.

Жінка позувала на камеру у блакитному купальнику, демонструючи свої пружні сідниці і татуювання на них.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

А ще Феррі похизувалася пласким животом і пишним бюстом.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Волосся Глоя зібрала у високу зачіску, випустивши спереду пасма, зробила насичений макіяж і завершила лук золотим годинником і каблучкою.

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі релаксувала в джакузі у синьому бікіні і з пляшкою.

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