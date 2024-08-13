У блакитному капелюсі і жовтій сукні: Катерина Бужинська у розкішному образі святкує ювілей

Народна артистка України у свій день народження продемонструвала красивий образ у патріотичних кольорах.
Катерина Бужинська сьогодні, 13 серпня, святкує свій ювілей – народній артистці України виповнилося 45 років.
З цієї нагоди вона опублікувала в Instagram красиве фото свого розкішного образу у патріотичних кольорах. На Катерині була жовта сукня з оголеними плечима і пікантним декольте й елегантний блакитний капелюх.
Аутфіт співачка доповнила зачіскою з локонами і макіяжем із червоною помадою.
У дописі Бужинська написала:
"Мені сьогодні тридцять плюс,
Роки, як жінка, не рахую.
Хоча і цифр я не боюсь,
Та їх банально не люблю я.
Роки – це просто місяці,
Секунди, дні, які прожито.
Мені ще тільки 30+,
Я тільки починаю жити.
Не березень і ще не осінь.
Краса і мудрість при мені.
І наче все в житті вдалося,
Попереду найкращі дні.
Я маю друзів і сім’ю,
У мене син, чарівні доні.
Кохана я і я люблю,
Спасибі Богу, вдячна долі.
На сцені другий дім знайшла.
Мої пісні – це також діти.
Своїм Олімпом довго йшла,
Не просто славу заслужити.
Я плачу іноді, сміюсь.
Все як у всіх, проблеми спільні.
Не тільки в мене 30 плюс,
Ще 30 плюс моїй країні.
Їй віддаю свої всі мрії,
Вони і так лиш про одне –
Про Перемогу і надію.
Тримаймося, усе буде".
Наша редакція щиро вітає Катерину Бужинську з днем народження! Бажаємо артистці міцного здоров'я, добра, безмежного щастя, сімейного благополуччя, невичерпної енергії, творчого натхнення, нових хітів, повні зали на концертах і здійснення мрій та бажань!
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