У блакитному капелюсі і жовтій сукні: Катерина Бужинська у розкішному образі святкує ювілей

Катерина Бужинська сьогодні, 13 серпня, святкує свій ювілей – народній артистці України виповнилося 45 років.

З цієї нагоди вона опублікувала в Instagram красиве фото свого розкішного образу у патріотичних кольорах. На Катерині була жовта сукня з оголеними плечима і пікантним декольте й елегантний блакитний капелюх.

Аутфіт співачка доповнила зачіскою з локонами і макіяжем із червоною помадою.

У дописі Бужинська написала:

"Мені сьогодні тридцять плюс,

Роки, як жінка, не рахую.

Хоча і цифр я не боюсь,

Та їх банально не люблю я.

Роки – це просто місяці,

Секунди, дні, які прожито.

Мені ще тільки 30+,

Я тільки починаю жити.

Не березень і ще не осінь.

Краса і мудрість при мені.

І наче все в житті вдалося,

Попереду найкращі дні.

Я маю друзів і сім’ю,

У мене син, чарівні доні.

Кохана я і я люблю,

Спасибі Богу, вдячна долі.

На сцені другий дім знайшла.

Мої пісні – це також діти.

Своїм Олімпом довго йшла,

Не просто славу заслужити.

Я плачу іноді, сміюсь.

Все як у всіх, проблеми спільні.

Не тільки в мене 30 плюс,

Ще 30 плюс моїй країні.

Їй віддаю свої всі мрії,

Вони і так лиш про одне –

Про Перемогу і надію.

Тримаймося, усе буде".

Наша редакція щиро вітає Катерину Бужинську з днем народження! Бажаємо артистці міцного здоров'я, добра, безмежного щастя, сімейного благополуччя, невичерпної енергії, творчого натхнення, нових хітів, повні зали на концертах і здійснення мрій та бажань!

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