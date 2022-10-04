У блакитному костюмі і на шпильках: Різ Візерспун у стильному образі в ефірі ранкового шоу

46-річна акторка прийшла на програму телеканалу ABC, щоб розповісти про свою книжку для дітей.

Різ Візерспун взяла участь у ранковому шоу Good Morning America на телеканалі ABC. В ефірі вона розповіла про свою авторську дитячу книжку "Зайнята Бетті", яку вона нещодавно випустила.

Акторка розповіла про джерело натхнення для створення книжки і про те, чому вона вирішила назвати персонажа на честь своєї матері.

Для своєї появи на шоу Різ обрала стильний образ. На ній був блакитний штанний костюм, світло-блакитна сорочка і сині замшеві туфлі-човники на шпильках.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Візерспун зробила собі укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками та червоною помадою. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, а шию – золотим ланцюжком.

Нагадажмо, головною героїнею книжки Візерспун "Зайнята Бетті" стала сама Різ у дитинстві. Вона сподівається, що пригоди Бетті надихнуть дітей, особливо маленьких дівчаток, бути творчими та цікавими.

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