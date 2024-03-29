У блакитному костюмі і вбранні з вишитим Гімном України: Оксана Пекун продемонструвала ефектні образи у фотосесії

Народна артистка України і ведуча у луках від українських брендів знялася у фотосеті.

Оксана Пекун із нагоди виходу її нової пісні "Птаха вільная" знялася у стильній фотосесії, яку показала підписникам в Instagram.

Перед об'єктивом фотокамери Марини Коваленко народна артистка постала в ефектних образах від українських брендів.

Співачка позувала у луках від дизайнерки Галини Гриб:

У блакитному штанному костюмі, жакет якого був прикрашений білим ажурним декором.

Оксана Пекун/Фото Марини Коваленко

У гламурному блакитному тренчі із золотими манжетами і золотим широким коміром із лацканами.

Оксана Пекун/Фото Марини Коваленко

Верхній одяг Оксана скомбінувала із золотистим ремінцем, бежевими колготами в сітку і чоботами темно-бірюзового відтінку з халявою "гармошка". У вухах у неї були довгі золотисто-сині сережки.

Оксана Пекун/Фото Марини Коваленко

І розкішному вбранні кольору марсала, яке складалося зі штанів-палацо і блузки з принтом, пишними квітковими рукавами і широким смугастим коміром. Талію зірка підкреслила чорним поясом із золотою пряжкою. Лук доповнили бордові сережки і чорні туфлі на шпильках.

Оксана Пекун/Фото Марини Коваленко

Пекун також продемонструвала красиві аутфіти від бренду Kollos.

Артистка постала у шоколадній атласній сукні і білому вбранні, на одному борті якого був вишитий Державний Гімн України, а на іншому – Духовний Гімн нашої країни "Боже великий, єдиний".

Оксана Пекун/Фото Марини Коваленко

Оксана також приміряла лук total black, який складався з сукні з мереживом на декольте і вбрання з рюшами на рукавах та вишитими текстами Державного і Духовного Гімну.

Оксана Пекун/Фото Марини Коваленко

Образи співачка доповнила стильною зачіскою і гарним макіяжем від стилістки-візажистки Марини Булах.

Оксана Пекун/Фото Марини Коваленко

А ще Оксана Пекун заінтригувала шанувальників, зізнавшись, що зовсім скоро потішить їх відеороботою до композиції "Птаха вільная".

"Найближчим часом готую прем’єру лірик-відео на пісню, яка народжена реаліями нашого життя. Скинути з себе тягар болю, тривог, безвиході. І полетіти, як птаха вільная.

Я хочу передати слухачам не просто музику, але й частинку своєї душі. "Кожен з нас є "Птахою вільною", і кожен має право обирати свій шлях і своє небо", – написала артистка у дописі.

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