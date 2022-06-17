У блакитному костюмі і жовтому топі: Ірина Федишин виступила з благодійним концертом у Неаполі

Артистка у кольорах українського прапора виступила в Італії.

Ірина Федишин опублікувала в Instagram відео з її благодійного концерту у Неаполі.

"Збройні Сили України, ми віримо у вас ! Ви наші герої. Женіть тих рашистів з нашої землі! Вітання вам з Італії", - підписала відео артистка.

На сцені співачка постала у блакитному штанному костюмі і жовтому топі. Вбрання вона доповнила туфлями на шпильках.

Потім Ірина продемонструвала розкішний образ у білій сукні з кольоровою вишивкою. Аутфіт вона доповнила гарним квітковим вінком на голові.

Ще Федишин постала у чорній обтислій сукні, накинувши на одне плече чорну хустину з вишивкою і червоними китицями.

Співачка також виклала відео, як вона зі своїми синами і командою співають Гімн України в аеропорту в Іспанії.

Нагадаємо, Ірина показала, як її зустріли в аеропорту в Польщі.

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