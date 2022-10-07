У блакитному костюмі та незвичайній краватці: Тільда Свінтон на прем'єрі фільму у Великій Британії

Вона вирішила проміняти сукню на зручний костюм.
Оскароносна акторка Тільда Свінтон відвідала 66-й Лондонський кінофестиваль, оскільки на ньому показали драматичний детектив "Вічна дочка" (The Eternal Daughter), де акторка зіграла одну з головних ролей.
Для червоної доріжки зірка вибрала штанний костюм ніжного-блакитного відтінку, який вона доповнила білою сорочкою в чорну смужку та чорною довгою краваткою цікавого фасону – вона була дуже вузькою згори та широкою знизу.
Особливу увагу в цьому образі варто звернути на оригінальну зачіску Тільди, адже її волосся було коротким на скронях, а ось на маківці довгим, тому його їх уклали в олдскульну зачіску з локонами.
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