У блакитному костюмі та в прикрасах: Мей Маск відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку

У блакитному костюмі та в прикрасах: Мей Маск відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку

Образ знаменитості вийшов стильним та гламурним.

73-річна мама Ілона Маска, модель, бізнесвумен та письменниця Мей Маск потрапила під приціл папараці, коли прямувала у Нью-Йорку на Тиждень моди. Знаменитість відвідала показ бренду Prabal Gurung.

Мей Маск була дуже стильною, адже поєднала блакитний штанний костюм із сріблястою водолазкою та гламурними туфлями. Доповнили образ сумка зі страусовим пір'ям, великі сережки та яскравий макіяж з червоною помадою на габух. На плечі мама Ілона Маска накинула стьобаний пуховик срібного кольору.

Мей Маск / Getty Images

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