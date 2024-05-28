У блакитному костюмі та з хвостом: гарна Аманда Голден під прицілом папараці в Лондоні

Британська теле і радіоведуча Аманда Голден знову опинилася під прицілом папараці – традиційно зірку сфотографували, коли вона йшла з роботи – ранкового ефіру на Heart FM у Лондоні.

Цього разу на роботу 53-річна красуня одягла ніжно-блакитний костюм від бренду Pretty Lavish, який включав топ із ґудзиками спереду та довгу пряму спідницю у дрібний рубчик.

Цей елегантний лук вона доповнила бежевими босоніжками на ремінцях, сонцезахисними окулярами та сумкою від Dior. Волосся Аманда зібрала у високий хвіст і завершила образ кількома прикрасами.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Але також ведуча опублікувала кілька кадрів у ефектній сукні трендового відтінку марсалу від бренду Michael Costello. Вбрання Аманди було з довгими рукавами-рукавичками, складками та ефектними вирізами.

Вигляд у цьому вбранні жінка мала розкішний. Як створювався цей лук, вона показала у відео.

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