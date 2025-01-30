У блакитному костюмі та з коричневою сумкою: Різ Візерспун під прицілом папараці

На її обличчі була приголомшлива усмішка і акторка була не проти кількох фото перед тим, як зайшла до будівлі.

Акторку Різ Візерспун заскочили папараці в Нью-Йорку, коли вона прямувала на інтерв'ю на шоу "Доброго ранку, Америка". Того дня 48-річна зірка мала чудовий вигляд та обрала яскраве вбрання.

На Різ був блакитний штанний костюм вільного фасону, який вона носила у поєднанні з блакитною однотонною сорочкою на ґудзиках. Це вбрання вона доповнила бежевими туфлями, золотими прикрасами та коричневою сумкою від бренду Céline. Як верхній одяг Візерспун вибрала пальто довжини міді, так званого верблюжого відтінку. Воно чудово поєднувалося із кольором її аксесуарів.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Активність акторки пов'язана з тим, що за її участі на Amazon Prime Video 30 січня вийшла комедія You're Cordially Invited. Раніше прем'єра цього фільму відбулася в Нью-Йорку і Різ приїхала на неї в короткому жакеті та мініатюрній спідниці прикрашеними рюшами від Louis Vuitton, доповнивши аутфіт сатиновими чорними туфлями-човниками на підборах.

Різ Візерспун і Вілл Феррелл сяяли на прем'єрі нового фільму в Нью-Йорку

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