У блакитному костюмі від Prada: дочка акторки з фільму "Назад у майбутнє" прийшла на світську церемонію

28-річна Зої Дойч — дочка голлівудської зірки — акторки Леї Томпсон, відомої за фільмом "Назад у майбутнє" та його продовженнях. Дівчина вирішила піти стопами матері і теж стала досить успішною акторкою, за плечима якої вже понад десяток ролей.

Також Зої активно відвідує різноманітні заходи та вечірки. Днями вона з'явилася серед гостей церемонії нагородження Fashion Trust US, яка вручається молодим та талановитим дизайнерам.

Для заходу Дойч обрала досить лаконічне вбрання – костюм від бренду Prada, який складався з трапецієподібного блакитного топу без бретельок та чорної мініспідниці. Образ доповнили чорні слінгбеки на широкому підборі.

Зої Дойч / Фото: Associated Press

Також серед гостей заходу були Демі Мур із дочкою, Кейт Бекінсейл, супермодель Гайді Клум, модель Шарлотта Лоуренса та танцівниця Перріс Гебель.

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