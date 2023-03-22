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У блакитному костюмі від Prada: дочка акторки з фільму "Назад у майбутнє" прийшла на світську церемонію

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У блакитному костюмі від Prada: дочка акторки з фільму "Назад у майбутнє" прийшла на світську церемонію

Зої Дойч / Фото: Associated Press

Вона обрала тотал-лук від відомого бренду.

28-річна Зої Дойч — дочка голлівудської зірки — акторки Леї Томпсон, відомої за фільмом "Назад у майбутнє" та його продовженнях. Дівчина вирішила піти стопами матері і теж стала досить успішною акторкою, за плечима якої вже понад десяток ролей.

Також Зої активно відвідує різноманітні заходи та вечірки. Днями вона з'явилася серед гостей церемонії нагородження Fashion Trust US, яка вручається молодим та талановитим дизайнерам.

Для заходу Дойч обрала досить лаконічне вбрання – костюм від бренду Prada, який складався з трапецієподібного блакитного топу без бретельок та чорної мініспідниці. Образ доповнили чорні слінгбеки на широкому підборі.

Зої Дойч / © Associated Press
Зої Дойч / Фото: Associated Press

Також серед гостей заходу були Демі Мур із дочкою, Кейт Бекінсейл, супермодель Гайді Клум, модель Шарлотта Лоуренса та танцівниця Перріс Гебель.

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