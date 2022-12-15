У блакитному костюмі від українського бренду: красива Джамала на зустрічі з подружжям Байденів

Українська артистка виступила у Білому домі для президента і першої леді США.

Джамала опублікувала в Instagram знімки зі свого візиту до Білого дому. Супроводжував і підтримував співачку її чоловік Бекір Сулейманов.

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Там їх зустріли президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден.

"У мене є сильне враження, що ми в цій боротьбі не сам не сам із ворогом. Вдячна Джо та Джилл Байденам за зустріч. Такі моменти додають сил рухатися далі до нашої з вами спільної перемоги. На всій території суверенної України", - підписала вона світлину.

Джа мала красивий стильний вигляд. Вона була одягнена у блакитний костюм від українського бренду Elena Reva, який складався із двобортного жакета і широких штанів. На шиї у неї була срібна прикраса у вигляді колоска пшениці від українського бренду Bevza.

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Свій образ українська красуня доповнила укладанням з локонами, вечірнім макіяжем і каблучками на руках.

Джамала була захоплена казковим виглядом Білого дому, який прикрасили ялинками, гірляндами і різдвяними декораціями.

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

У Білому домі Джа поспілкувалася і сфотографувалася з американським актором Доном Чідлом і британським коміком Сашею Барон Коеном.

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Перед Байденами вона виступила у дуеті з ірландським музикантом Hozier.

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Нагадаємо, Джамала заспівала з легендарним ірландським гуртом U2 на церемонії Kennedy Center Honors.

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