У блакитному купальнику: К'яру Ферраньї заскочили папараці на відпочинку на пляжі

Жінка відпочивала на пляжі, багато плавала та балакала з подругами, коли її сфотографували.

Інфлюенсерка та фешнблогерка – 36-річна італійка К'яра Ферраньї – потрапила під приціл папараці на острові Міконос у Греції. Зірка Instagram зараз відпочиває разом із подругами на морі.

К'яра була одягнена в блакитний роздільний купальник із золотою фурнітурою, який також мав геометричний візерунок.

Образ блогерка доповнила безліччю золотих прикрас, серед яких ми помітили браслет від Tiffany & Co., а також ланцюжком з великим хрестом на шиї.

К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

На очі Кьяра одягла сонцезахисні окуляри, а волосся зібрала в два низькі хвостики.

К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

На своїй сторінці в Instagram вона також поділилася цим образом, але доповнила свій пляжний лук рожевою хусткою на стегнах та рожевою сумкою від Prada.

Нагадаємо, що також у пляжному луку під приціл фотографів потрапила колумбійсько-американська акторка та телеведуча Софія Вергара, але в Італії.

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